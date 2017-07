Das Ende des sogenannten IS-Kalifats in Mossul ist eine der größten Schlachten seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Zwischen 600.000 und 900.000 Menschen hat der neunmonatige Kampf zur Flucht gezwungen. Tausende Zivilisten sind den Gefechten und Bomben des IS, aber auch den Luftangriffen von Amerikanern und der Anti-IS-Koalition zum Opfer gefallen. Die historische Altstadt von Mossul, in der neben Sunniten und Schiiten auch Kurden, Jesiden und Christen lebten, wird Jahrzehnte brauchen, um aus den Ruinen wieder aufzuerstehen.

Ob und wie schnell die Menschen sich trauen zurückzukehren, hängt davon ab, ob es der irakischen Armee gelingt, keine religiösen und ethnischen Vorurteile zu schüren, was schon einmal in Gewalt geendet hat. Erste Lynchmorde in Mossul zeigen an, dass ein Durst nach Rache in der Luft liegt. Eine Stimmung, die von schiitischen Milizen im Dienste Teherans bestärkt wird. Für das Regime im Iran, so fürchten etwa die Kurden, könnte Mossul nur eine Station sein im strategischen Spiel um mehr Macht in der Region. Was Teheran im Auge hätte, wäre ein Bogen auf der Landkarte, der von Bagdad über Mossul bis nach Syrien reicht.

Angesichts all dessen scheint es bemerkenswert, wie wenig Platz Mossul in den westlichen Medien eingenommen hat zuletzt. Denn Mossuls Bedeutung für die Region ist nicht geringer als die von Aleppo etwa: Im Irak, nicht in Syrien hat der IS seine Wurzeln.

In den Flüchtlingslagern fehlt es an Ärzten

Am Ende ist der IS mit dem Untergang seines Kalifats noch nicht, sagen Experten. Neue Gewalt auch im westlichen Ausland könnte die Folge sein. Eine Art IS 3.0, auch, in Struktur und Perfidie noch einmal verjüngt und erneuert. Auch weil der IS in Mossul eine ganze Generation von Jugendlichen in den Schulen über Jahre einer Gehirnwäsche unterzogen hat, die nicht einfach ausradiert werden kann, sagen die Menschen in der Stadt.

Die Waffen schweigen jetzt in Mossul - die humanitäre Katastrophe aber dauert an. In mehreren Flüchtlingslagern fehlt es an genügend Ärzten, Psychologen und Strom. Bei zur Zeit 47 Grad im Schatten und einer Hitze, die selbst robuste Zelte zerfasert, suchen Mütter mit ihren Babys hilferingend Schutz im kleinsten Schatten. Sie bedecken ihre Babys mit feuchten Tüchern, wie tote Leiber. Denn ohne die feuchten Tücher trocken die Babykörper rasch aus.

Zusehen verbietet sich also. Aber Hilfe für die Opfer von Mossul will gut bedacht sein. Rund eine Milliarde Euro, so hört man, betragen zuletzt verschiedene Hilfen von deutscher Seite für den Irak. Damit sie sinnvoll eingesetzt ist, braucht es einen langen Atem statt kurzzeitiger Hilfsmaßnahmen. Sonst ist alles umsonst.