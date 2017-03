Die Vorsitzende der CDU, Bundeskanzlerin Merkel, hat die SPD aufgefordert, Klarheit über eine mögliche Koalition mit der Linkspartei im Bund zu schaffen.

Nach der Wahl im Saarland müsse die SPD überlegen, wie sie sich positioniere, sagte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der saarländischen Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer in Berlin. Die CDU werde darauf reagieren. Beide Politikerinnen führten den Erfolg der CDU bei der Landtagswahl vor allem auf deren Bekenntnis zur Großen Koalition im Saarland zurück. Der Landesfraktionschef der Linkspartei, Lafontaine, machte die Wahlkampfstrategie der SPD mitverantwortlich für das Scheitern eines rot-roten Landesbündnisses.



Die saarländische CDU will nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl rasch Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufnehmen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Pauluhn kündigte harte Verhandlungen an.