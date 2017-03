Bundeskanzlerin Merkel verlangt von der SPD eine klare Koalitionsaussage für die Bundestagswahl.

Angesichts der Ergebnisse bei der Landtagswahl im Saarland müssten sich die Sozialdemokraten überlegen, wie sie sich positionierten, sagte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der saarländischen Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer in Berlin. Beide CDU-Politikerinnen führten den Erfolg der CDU vor allem auf die klare Koalitionsaussage ihrer Partei zurück. Die SPD lehnt eine Festlegung weiterhin ab. Generalsekretärin Barley erklärte, man werde ohne Koalitionsaussage in den Bundestagswahlkampf ziehen. - Kritik am Verhalten der SPD kam auch von der Partei Die Linke. Deren Vorsitzende Kipping erklärte, die unbestimmten Aussagen der SPD im saarländischen Wahlkampf hätten gereicht, um die Angst vor einem rot-roten Bündnis zu schüren, nicht aber, um Begeisterung dafür zu entfachen.



Im Saarland wollen CDU und SPD rasch Koalitionsgespräche aufnehmen. - Die CDU ist nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis mit 40,7 Prozent stärkste Kraft. Die SPD kam auf 29,6 und die Linke auf 12,9 Prozent. Erstmals vertreten ist die AfD, die 6,2 Prozent erreichte. Grüne, FDP und Piraten scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.