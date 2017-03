Nach der Terrorwarnung für ein Essener Einkaufszentrum wird das Gebäude morgen wieder geöffnet.

Man habe keinerlei Hinweise mehr auf eine Gefahrensituation, erklärte die Polizei. Entgegen vorherigen Berichten lag vermutlich doch keine akute Anschlagsgefahr vor. Der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger erklärte, es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass mit Umsetzung oder Vorbereitungen eines Anschlags konkret begonnen worden sei. Gestern hatte die Polizei noch von deutlichen Hinweisen auf ein unmittelbar bevorstehendes Attentat gesprochen.



Ermittler prüfen derzeit, ob ein als Drahtzieher geltender deutscher IS-Kämpfer in Syrien direkte Kontaktleute in der Bundesrepublik hatte. Bislang wurden zwei Männer aus Oberhausen verhört, die aber nicht als unmittelbar Tatbeteiligte gelten.



Nach einer Anschlagsdrohung auf eine Diskothek im baden-württembergischen Offenburg nahm die Polizei einen 20-Jährigen vorläufig fest. Wie ein Sprecher sagte, soll er das Attentat auf das Tanzlokal im Internet angekündigt haben. In der Stadt hatte es in der vergangenen Nacht einen Großeinsatz der Polizei gegeben.