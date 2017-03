Eine glückliche Demokratie, die einen solchen Auftakt des Wahljahres erlebt! Gleich am Anfang wogt die politische Auseinandersetzung hin und her wie ein packendes Fußballspiel in dem gleich in den ersten Minuten auch schon die ersten Tore fallen. Zunächst der überraschende Sturmlauf von Martin Schulz,- 1:0 für die SPD. Jetzt der nicht weniger sensationelle Wahlsieg von Annegret Kramp-Karrenbauer im Saarland. Der Ausgleichstreffer kommt für die CDU im richtigen Moment. Die Partie bleibt offen.

Der bis zuletzt ungewisse Ausgang der Wahl hat im Saarland zu einer erfreulich hohen Wahlbeteiligung geführt. In diesem Fall hat sie die politische Mitte gestärkt. Noch im vergangenen September hatte bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern die AfD für eine Steigerung der Wahlbeteiligung gesorgt und die CDU als zweitstärkste Kraft im Landesparlament abgelöst. Im Nordosten Deutschlands hatten die Rechtspopulisten im Herbst ein leichtes Spiel gehabt, den radikalen Protest als einzige Alternative zu einem unauflösbar scheinenden Bündnis der beiden Volksparteien zu propagieren. Das war im Saarland anders und auch Martin Schulz hat daran mitgewirkt. Auf dem Höhepunkt des Wahlkampfes sandte er höchstpersönliche Versöhnungssignale Richtung Oskar Lafontaine und machte damit deutlich, dass es ihm bei der Bereitschaft zu einem Linksbündnis nicht nur um den Machtwechsel in der Saarbrücker Staatskanzlei, sondern auch um das Kanzleramt ging.

Der rot-rote Versuchsballon aber ist gestern geplatzt. Am Ende war es die Warnung vor einer Linksregierung, die der CDU den entscheidenden Mobilisierungsschub auf den letzten Metern des Wahlkampfes gab. Die Sozialdemokraten sind damit nach der Euphorie der vergangenen Wochen mit einer ernüchternden Erkenntnis konfrontiert: die Aussicht, Angela Merkel durch Martin Schulz als Kanzler ablösen zu können, gründet auf der Bereitschaft, sich auf ein Bündnis mit den Linken einzulassen. Viele Sozialdemokraten scheinen diese simple Gleichung im Rausch der letzten Wochen ausgeblendet zu haben. Den Wählern dagegen stand sie in der Wahlkabine klar vor Augen.

Verblendende Wirkung des Wechsel-Versprechens

Martin Schulz wird der Frage, wie er und seine Partei es mit den Linken halten, nicht ausweichen können. Sie stellt ihn vor ein schwer aufzulösendes Dilemma: gründet er seine Siegeszuversicht weiter auch auf die Bereitschaft, sich von den Linken zum Kanzler wählen zu lassen, verspielt er wichtige Sympathien in der Wahl entscheidenden Mitte. Rückt er von den Linken ab, schließt gar eine Koalition mit ihnen aus, verliert das Versprechen eines echten Wechsels den Glanz, den es seit Anfang des Jahres mit verblendender Wirkung ausstrahlte.

Mehr als die Union muss sich die SPD jetzt Gedanken über ihre Wahlkampfstrategie machen. Dabei geht es nach wie vor darum, Ausgangskonstellationen herzustellen. Das Spiel steckt auch heute noch in der Eröffnungsphase. Halbzeit ist frühestens nach der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 14. Mai. Denn auch eines hat die Wahl im Saarland gezeigt: die entscheidenden Wählerbewegungen finden in diesen Zeiten in den allerletzten Tagen vor der Wahl statt. Im Augenblick spricht alles dafür, dass dies auch für die Bundestagswahl gelten wird.

