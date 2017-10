In Niedersachsen hat die schwierige Suche nach einer neuen Regierungskoalition begonnen.

Die Führungsspitze der siegreichen SPD kam am Abend in Hannover zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Ministerpräsident Weil äußerte sich aber zunächst nicht dazu, welcher Partei die Sozialdemokraten zuerst Gespräche anbieten wollen. Am wahrscheinlichsten erscheint derzeit, dass es zu einer großen Koalition der SPD mit der CDU kommt. Auch bei den Christdemokraten tagte am Abend der Landesvorstand. Die Partei sieht die Möglichkeit, sich bei Koalitionsgesprächen mit der SPD bei Themen wie dem Autobahnausbau oder der digitalen Infrastruktur schnell zu einigen. Die CDU hält sich auch die Option einer Koalition mit Grünen und FDP offen. Die Freien Demokraten haben einem Ampelbündnis mit SPD und Grünen bereits eine Absage erteilt.