Wenige Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft sind Doping-Kontrolleure der FIFA ins Trainingslager der russischen Nationalmannschaft gereist.

Das teilte der Fußballverband RFS über das Twitterkonto der Sbornaja mit. Alle Spieler sollten nach der Trainingseinheit überprüft werden, hieß es. Die Mannschaft bereitet sich derzeit in Österreich auf die WM in Russland vor.



Der Fußball-Weltverband FIFA hatte am vergangenen Dienstag mitgeteilt, dass er keine Beweise für Doping-Vergehen der russischen Nationalspieler gefunden habe. Zuvor hatte die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA nach einem ARD-Bericht Hinweise auf Proben mit auffälligen Werten an die FIFA weitergeleitet. Im Mittelpunkt stehen Proben, die 2014 bei einer Razzia der WADA sichergestellt worden waren.

