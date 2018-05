Ein Jahr nach Beginn der Untersuchungen gegen das Wahlkampfteam von US-Präsident Trump hat dessen Anwalt ein Ende der Ermittlungen verlangt.

Rudy Giuliani sagte den Fernsehsendern CNN und Fox News, Sonderermittler Mueller habe mehr als eine Million Dokumente erhalten und 28 Zeugen befragt. Jetzt sei es genug, Trump sei - so wörtlich - ausreichend "gefoltert" worden. Giuliani erklärte, Muellers Team habe eingeräumt, dass Trump ganz unabhängig von den Ermittlungsergebnissen nicht angeklagt werden könnte, weil er als Präsident Immunität genieße.



Ein Sprecher des Sonderermittlers wollte sich dazu nicht äußern. Ein von Mueller verfasster Bericht könnte allerdings im Kongress als Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren dienen, wenn er die dafür nötigen Beweise enthält.



Der frühere FBI-Direktor Mueller war am 17. Mai 2017 vom stellvertretenden Justizminister Rosenstein mit den Sonderermittlungen beauftragt worden. Er soll untersuchen, ob es im US-Präsidentschaftswahlkamf 2017 russische Einmischungen gegeben hat und ob Trumps Teams darin verwickelt war. Außerdem geht Mueller der Frage nach, ob Trump als Präsident Ermittlungen in der Angelegenheit behindert hat.



Muellers Untersuchungen richteten sich zuletzt verstärkt auf Trump selbst. Laut "Washington Post" drohte der Sonderermittler damit, den Präsidenten zu einer Anhörung vor eine Grand Jury vorzuladen, sollte er eine Befragung durch die Ermittler verweigern.

