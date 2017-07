Nach seiner Entlassung als Präfekt der Glaubenkongregation hat der deutsche Kardinal Müller Papst Franziskus einen schlechten Stil vorgeworfen.

Franziskus habe ihm erst am letzten Arbeitstag seiner fünfjährigen Amtszeit in nur einer Minute mitgeteilt, dass sein Mandat nicht verlängert werde, sagte Müller der "Passauer Neuen Presse". Eine solche Vorgehensweise könne er nicht akzeptieren. Dennoch werde er sich nicht vor den Karren einer papstkritischen Bewegung spannen lassen, betonte Müller. Als Kardinal habe er weiterhin die Verantwortung, für die Einheit der Kirche zu sorgen und Polarisierungen so weit wie möglich zu verhindern.