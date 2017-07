Einen Tag nach dem Erdbeben auf der griechischen Insel Kos beruhigt sich die Lage dort allmählich wieder.

Nach Angaben der Küstenwache legte heute früh die erste Fähre im kleinen Hafen Kéfalos an. Der Fährhafen von Kos ist so beschädigt, dass er derzeit nicht angelaufen werden kann.



Bei dem Beben der Stärke 6,6 waren gestern zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehr als hundert weitere wurden verletzt. Vor allem in der Altstadt von Kos stürzten mehrere Gebäude ein, auch eine Kirche und eine Moschee wurden beschädigt.