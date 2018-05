Die deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben sich mit Bundespräsident Steinmeier getroffen.

Grund war die Aufregung nach ihrem umstrittenen Fototermin mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Steinmeier teilte mit, die beiden Sportler hätten den Wunsch geäußert, ihn zu besuchen.



Es sei ihnen wichtig gewesen, entstandene Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Özil und Gündogan hatten Erdogan am vergangenen Sonntag in London Trikots ihrer Vereine FC Arsenal und Manchester City überreicht. Ihnen wurde daraufhin in Deutschland vorgeworfen, sich für den türkischen Wahlkampf einspannen zu lassen.



Steinmeier sagte dazu nach dem Treffen mit den türkischstämmigen Nationalspielern, Heimat gebe es auch im Plural. Ein Mensch könne mehr als eine Heimat haben. Das habe die Bundesrepublik für Millionen von Menschen bewiesen.

