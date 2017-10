Knapp zwei Monate nach seiner Festnahme in Spanien ist der Schriftsteller Dogan Akhanli nach Deutschland zurückgekehrt.

Er landete am Abend auf dem Flughafen Düsseldorf. Der türkischstämmige deutsche Staatsbürger war im August von der spanischen Polizei festgenommen worden, nachdem die Türkei über Interpol darum ersucht hatte. Vergangene Woche beschloss die spanische Regierung, Akhanli nicht an die Behörden in Ankara auszuliefern. - Die Türkei wirft dem 60-Jährigen vor, in einen bewaffneten Raubüberfall verwickelt gewesen zu sein. Er weist den Vorwurf zurück. Grund für seine Verfolgung seien vielmehr seine kritischen Äußerungen über die türkische Politik.