Gut 2.000 Polizisten, die beim G-20-Gipfel im Einsatz waren, haben gestern ein Sonderkonzert in der Hamburger Elbphilharmonie besucht.

Bundesinnenminister de Maizière dankte den Beamten für ihr Engagement. Er habe vollen Respekt für die Arbeit der Polizisten. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz nahm an dem Konzert teil. Am Rande des Gipfels der Staats- und Regierungschefs hatte es in der Stadt schwere Krawalle gegeben. Fast 500 Polizisten waren verletzt worden. Das "Hamburger Abendblatt" hatte die aus dem gesamten Bundesgebiet stammenden Polizisten eingeladen.