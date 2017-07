Bundespräsident Steinmeier informiert sich zur Stunde in Hamburg über die Folgen der Ausschreitungen während des G20-Gipfeltreffens.

Er will mit dem Führungsstab der Polizei sprechen und Bürger besuchen, die von den gewalttätigen Auseinandersetzungen in den vergangenen Tagen betroffen waren. Vor allem im Schanzenviertel hatten auch in der vergangenen Nacht wieder Barrikaden gebrannt. Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Reizgas gegen Randalierer vor. Außerdem wurden erneut mehrere Autos in Brand gesetzt.



Die Hamburger Stadtreinigung wird von Anwohnern dabei unterstützt, die Straßen im Schanzenviertel von Scherben und zertrümmerten Gegenständen zu befreien.