Nach den Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg kommt aus der Bürgerschaft Kritik am Ersten Bürgermeister Scholz.

Die CDU-Fraktion der Hansestadt forderte den Rücktritt des SPD-Politikers. Oppositionsführer Trepoll sprach von der größten politischen Fehleinschätzung eines Hamburger Bürgermeisters aller Zeiten. Die Linksfraktion verlangte einen parlamentarischen Untersuchungsaussschuss. SPD-Fraktionschef Dressel nannte es unverantwortlich, wie die CDU versuche, parteipolitisch aus den abscheulichen Krawallen Kapital zu schlagen. Scholz selbst räumte in einer Pressekonferenz ein, dass es nicht gelungen sei, so für Sicherheit zu sorgen, wie man sich das vorgestellt habe. Das erschrecke jeden, auch ihn. Der SPD-Politiker versprach eine rasche Lösung für alle Bürger, deren Eigentum beschädigt worden sei und kündigte eine Regierungserklärung in der Bürgerschaftssitzung am Mittwoch an.



Nach Angaben der Hamburger Polizei wurden bei den gewaltsamen Protesten rund um den Gipfel fast 500 Beamte verletzt. Seit Beginn des Einsatzes wurden rund 400 Personen von der Polizei festgesetzt, gegen 37 Verdächtige wurden Haftbefehle erlassen.