Die Organisatoren der Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg haben jede Verantwortung für die Krawalle rund um das Treffen zurückgewiesen.

Diesen Schuh werde man sich nicht anziehen, sagte die Sprecherin der Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20", Laquer. Es bestehe allerdings Einigkeit, dass man es falsch finde, wenn die Bürger der Stadt Hamburg in Mitleidenschaft genommen und ihre Autos angegriffen würden. Bundespräsident Steinmeier zeigte sich entsetzt über das Ausmaß der Ausschreitungen. Es mache ihn fassungslos, was er an Bildern gesehen habe, sagte Steinmeier bei einem Besuch in Hamburg. Trotz der Krawalle lehnte er Vorschläge nach einer Auslagerung der G20-Treffen zu den Vereinten Nationen in New York ab.



Bei den gewaltsamen Protesten rund um den Gipfel sind nach Angaben der Hamburger Polizei fast 500 Beamte verletzt worden. Seit Beginn des Einsatzes wurden rund 400 Personen von der Polizei festgesetzt.