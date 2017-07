Nach den Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg weist der Erste Bürgermeister Scholz Forderungen nach persönlichen Konsequenzen zurück. Der SPD-Politiker sagte gestern Abend im ARD-Fernsehen, er denke nicht über einen Rücktritt nach.

Zuvor hatte die CDU-Fraktion der Hansestadt sein Ausscheiden aus dem Amt gefordert. Oppositionsführer Trepoll sprach von der größten politischen Fehleinschätzung eines Hamburger Bürgermeisters aller Zeiten. Die Linksfraktion verlangte einen parlamentarischen Untersuchungsaussschuss. SPD-Fraktionschef Dressel nannte es unverantwortlich, wie die CDU versuche, parteipolitisch aus den abscheulichen Krawallen Kapital zu schlagen.



Scholz betonte, nun müssten die Ausschreitungen und Reaktionen analysiert werden. Zudem versprach er eine rasche Lösung für alle Bürger, deren Eigentum beschädigt worden sei und kündigte eine Regierungserklärung in der Bürgerschaftssitzung am Mittwoch an. Grundsätzliche Kritik an den G20-Gipfeln wies Scholz zurück. Die führenden Politiker der Welt müssten sich auf mehreren Ebenen abstimmen; Beratungen nur bei den Vereinten Nationen reichten nicht aus.