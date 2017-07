Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz hat die Krawalle während des G20-Gipfels als erschreckend bezeichnet.

Man habe schlimme Bilder gesehen, denen schlimme Straftaten zugrunde gelegen hätten, sagte er bei einer Bilanz des Polizeieinsatzes in Hamburg. Die Gewalttäter müssten angeklagt und bestraft werden, verlangte der SPD-Politiker. Er versprach eine rasche Lösung für alle Bürger, deren Eigentum beschädigt worden sei. Zugleich bedankte er sich bei den Hamburgern für ihre Solidarität mit verletzten Polizisten.



Im Schanzenviertel beteiligten sich heute tausende Menschen an der Aktion "Hamburg räumt auf". Viele rückten mit Putzeimern an, um die Schäden der Krawalle zu beseitigen.



Nach Angaben der Hamburger Polizei wurden bei den gewaltsamen Protesten rund um den Gipfel fast 500 Beamte verletzt. Seit Beginn des Einsatzes wurden rund 400 Personen von der Polizei festgesetzt, gegen 37 Verdächtige wurden Haftbefehle erlassen.