Nach dem Eklat beim G7-Gipfel am Wochenende hat sich das kanadische Parlament geschlossen hinter Premierminister Trudeau gestellt.

Eine von der Opposition eingebrachte Erklärung wurde einstimmig verabschiedet. Darin heißt es, man weise persönliche Verunglimpfungen durch US-Amtspersonen zurück, weil sie den bilateralen Beziehungen schadeten und die Bemühungen unterliefen, den internationalen Handelsstreit zu beenden.



Trump hatte nach dem G7-Treffen in Kanada seine Zustimmung für das gemeinsame Abschlusskommuniqué zurückgezogen und Trudeau dafür die Schuld gegeben. Er warf dem Premier "falsche Aussagen" vor und bezeichnete ihn als einen "unehrenhaften und schwachen" Gastgeber. Trumps Handelsberater Navarro hatte zudem erklärt, für Politiker wie Trudeau gebe es - Zitat - "einen besonderen Platz in der Hölle". Der kanadische Regierungschef hatte nach dem Gipfel seine Kritik an den US-Sonderzöllen bekräftigt.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.