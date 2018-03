Nach gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei zahlreichen Mitarbeitern der amerikanischen Botschaft in Kuba hat die US-Regierung das dortige Personal auf ein Minimum reduziert.

Das Außenministerium in Washington erklärte, es verbleibe lediglich eine Kernbesetzung in Havanna, um die nötigsten diplomatischen und konsularischen Aufgaben wahrzunehmen. Auch alle Angehörigen der Diplomaten seien zurück in die USA gebracht worden.



In der Botschaft hatten im vergangenen Jahr insgesamt 24 Mitarbeiter über Symptome wie Gehörverlust, Übelkeit und Schwindel geklagt. Die Ursache ist noch unklar. Als eine Möglichkeit zieht das US-Außenministerium ein gezielt in Umlauf gebrachtes Virus in Betracht.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.