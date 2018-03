Nach dem Tod eines Bundeswehrsoldaten bei einem Übungsmarsch im niedersächsischen Munster droht den Ausbildern möglicherweise ein Strafverfahren.

Wie der "Spiegel" unter Berufung auf ein rechtsmedizinisches Gutachten berichtet, hätten die Ausbilder den Tod des 21-Jährigen verhindern können, wenn sie sich an ihre Fürsorgepflicht gehalten hätten. Nach den Bundeswehr-Regeln muss die ganze Truppe anhalten, wenn ein Soldat auf dem Marsch zusammenbricht. Stattdessen hätten die Ausbilder die Rekruten weiter angespornt. - Bei der Übung waren im Juli letzten Jahres vier Soldaten kollabiert. Einer von ihnen starb zehn Tage später im Krankenhaus. Die Bundeswehr hat bereits angekündigt, dass sie ihre Ausbildungsstrukturen in ganz Deutschland untersuchen will.

