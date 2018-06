Nach dem Fund hochgiftiger Substanzen in einem Kölner Hochhaus ist bei einer erneuten Durchsuchung des Gebäudes kein weiteres Rizin entdeckt worden.

Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Hintergrund der zweiten Razzia gestern war, dass der Schlüssel des Verdächtigen für sechs weitere Wohnungen in dem Haus passte, die derzeit leer stehen. Unklar ist, ob der 29-Jährige das wusste.



Der Mann hatte in seiner Wohnung rund 1000 Rizinus-Samen gelagert und stellte daraus offenbar hochgiftiges Rizin her. Der Stoff ist für den Menschen auch in kleinsten Mengen gefährlich.



Nach Einschätzung von Verfassungsschutzpräsident Maaßen plante der Tunesier "sehr wahrscheinlich" einen Terroranschlag. Berichten des "Spiegel" zufolge hatte er bereits zwei Mal versucht, zur Terrormiliz IS nach Syrien zu gelangen. Er sei jeweils von den türkischen Behörden gestoppt worden.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.