Die USA haben militärisch auf den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Syrien reagiert und mehr als 50 Marschflugkörper auf eine syrische Luftwaffenbasis abgefeuert. Präsident Trump teilte mit, von dieser Luftwaffenbasis sei der Giftgasangriff in der Provinz Idlib ausgeführt worden.

Er fordere die zivilisierten Nationen auf, die USA darin zu unterstützen, das Schlachten in Syrien zu beenden, sagte der US-Präsident.



Die Raketen wurden von US-Kriegsschiffen gestartet. Washington hat wiederholt erklärt, die syrische Regierung sei für den Giftgasangriff in der Provinz Idlib verantwortlich. Präsident Trump hatte gesagt, was dort passiert sei, sei ein ungeheuerliches Verbrechen. Außenminister Tillerson hatte eine "angemessene Antwort" angekündigt.



Noch kurz bevor der Angriff der USA auf die syrische Luftwaffenbasis gemeldet wurde, warnte Russland die Vereinigten Staaten davor, militärisch einzugreifen. Dies könnte negative Konsequenzen haben, teilte die russische Seite nach einem Treffen des UNO-Sicherheitsrates in New York mit. Die Sitzung des Sicherheitsrates endete wieder ergebnislos, wie eine vorige Sitzung am Mittwoch. Eine Abstimmung über einen Resolutionsentwurf zum Giftgasangriff kam nicht zustande.