Die USA erwägen einen Militäreinsatz als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien. Washington scheint auch verstärkt darüber nachzudenken, wie Präsident Assad im Rahmen einer politischen Lösung entfernt werden könnte.

Medienberichten zufolge werden zwischen dem Weißen Haus und dem Pentagon verschiedene Optionen für einen Militäreinsatz diskutiert. Präsident Trump sagte, was der syrische Präsident Assad getan habe, sei schrecklich. Er fügte hinzu, etwas sollte passieren, nannte aber keine konkreten Schritte. Außenminister Tillerson sprach von einer "ernsthaften Antwort" und betonte, für Assad könne es in der Zukunft keine Rolle in Syrien geben. Vor dem mutmaßlichen Giftgas-Angriff mit mindestens 86 Toten hatte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, noch betont, der Rückzug Assads von der Macht habe für die USA keine Priorität mehr. Syrien bestreitet, jemals Chemiewaffen eingesetzt zu haben.