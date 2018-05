Nordkorea ist auch nach der Absage des Gipfeltreffens durch die USA zu Gesprächen bereit. Man könne sich jederzeit und in jeder Form persönlich zusammensetzen, sagte der stellvertretende Außenminister Kim Kye Gwan der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Die Absage sei für Nordkorea unerwartet gekommen und sehr bedauerlich. Ein Treffen sei dringend nötig, um die Probleme zu lösen, betonte Kim Kye Gwan.



Südkoreas Präsident Moon Jae sagte nach einer Sondersitzung mit Sicherheitsberatern in Seoul, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sei eine historische Aufgabe, die weder hinausgeschoben noch aufgegeben werden dürfte. Zusammen mit den Vereinigten Staaten wolle man Voraussetzungen schaffen, die ein Gespräch zwischen Trump und Kim doch noch ermöglichten.



Trump begründete seine Entscheidung mit jüngsten feindseligen Äußerungen der Führung in Pjöngjang. Er schloss aber einen Gipfel zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus. Das Treffen war für den 12. Juni geplant. Auch Nordkorea hatte es zuletzt in Frage gestellt.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.