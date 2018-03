Der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Erler, hat sich zu den Vorwürfen gegen Moskau geäußert, für den Cyberangriff auf das Datensystem der Bundesregierung verantwortlich zu sein.

Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es gebe zwar keine handfesten Beweise dafür. Er kritisierte aber zugleich, dass Moskau die Vorwürfe lediglich zurückweise, jedoch nichts zur Aufklärung beitrage. Von russischer Seite heiße es stets, wenn Hinweise auf Hackergruppen in Russland existierten, hätten diese nichts mit dem Staat zu tun. Auf diese Weise werde das Problem privatisiert.



In den von Präsident Putin vorgestellten neuen Waffensystemen sieht Erler vor allem Botschaften an das russische Volk: dass Russland stark sei und dass es sich auf Augenhöhe mit den USA befinde. Ob die angeblich neuartigen Waffen - darunter laut Putin eine nicht abfangbare Rakete - tatsächlich funktionieren könnten, sei aber noch nicht klar, so Erler.

