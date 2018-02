Der Journalist Deniz Yücel hat nach seiner Entlassung aus türkischer Untersuchungshaft und der Rückkehr nach Deutschland allen Unterstützern gedankt. In einer im Internet verbreiteten Video-Botschaft betonte Yücel, er wisse bis heute nicht, weshalb er freigekommen sei.

Ebensowenig kenne er die Gründe für seine Festnahme vor einem Jahr. Beide Ereignisse hätten jedoch mit "Recht und Gesetz" nichts zu tun. Es bleibe etwas Bitteres zurück, weil viele andere Journalisten in türkischen Gefängnissen blieben.



Yücel war in einem Gefängnis nahe Istanbul festgehalten worden - laut türkischer Justiz wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung. Politiker von Linkspartei und Grünen äußerten die Vermutung, dass die Bundesregierung Ankara Zusagen gemacht habe, um Yücels Freilassung zu erwirken. Das wies Bundesaußenminister Gabriel zurück. Es habe weder saubere noch schmutzige Deals gegeben, sagte er im ZDF.



Unionsfraktionchef Kauder sagte der "Rheinischen Post", auch nach der Freilassung des Journalisten seien nicht alle Probleme in den Beziehungen zur Türkei ausgeräumt. Kritisch seien vor allem die Lage der Menschenrechte und der Religionsfreiheit zu beurteilen. - Demgegenüber sieht der türkische Ministerpräsident Yildirim die deutsch-türkischen Beziehungen auf dem Weg der Normalisierung. Einzelfälle wie der von Deniz Yücel seien nicht in der Lage, das Verhältnis zu zerstören, sagte er am Rande der Sicherheitskonferenz in München.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.