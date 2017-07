Nach den Hamburger Krawallen werden Forderungen nach Einführung einer europäischen Extremistendatei laut.

Damit würden die Behörden einen besseren Überblick über Gewalttäter bekommen, sagte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Högl, der "Rheinischen Post". Der Unions-Innenexperte Mayer sprach sich zugleich für eine Schließung von Autonomen-Zentren wie der Roten Flora in Hamburg und in der Rigaer Straße in Berlin aus. Diese rechtsfreien Räume dürften nicht mehr von den Behörden geduldet werden. FDP-Chef Lindner betonte in der "Bild"-Zeitung, in den dort besetzten Gebäuden würden Gewaltexzesse vorbereitet. Die Politik der falschen Toleranz müsse beendet werden.