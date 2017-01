Nach Holm-Rücktritt Ramelow verlangt von Linken mehr Sensibilität im Umgang mit Stasi

Der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow (Die Linke) (pa/dpa/Reichel)

Der Thüringer Ministerpräsident Ramelow hat sich dafür ausgesprochen, keine stasi-belasteten Personen in Regierungsämter zu berufen.

Er sagte der "Thüringer Allgemeinen" aus Erfurt, er habe 2014 bei der Regierungsbildung in seinem Bundesland darauf gedrungen, dass niemand, der für den Apparat der Staatssicherheit gearbeitet habe, in ein Amt berufen werde. Ramelow, der als Linken-Politiker eine rot-rot-grüne Landesregierung anführt, rief seine Partei zu mehr Sensibilität bei dem Thema auf. Viele Bürger seien bis heute von der Bespitzelung durch die Stasi traumatisiert. - In Berlin war gestern der von der Linkspartei ernannte Bau-Staatssekretär Holm wegen seiner Stasi-Vergangenheit zurückgetreten.