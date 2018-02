Eine Äußerung des polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki über die Zeit des Holocaust ist vom Jüdischen Weltkongress mit scharfer Wortwahl zurückgewiesen worden.

In einer Mitteilung ist von einer absurden und unverschämten Aussage die Rede, die erschreckende Ignoranz zeige und einem Versuch der Geschichtsfälschung gleichkomme. Anlass war Morawieckis Antwort auf die Frage eines Journalisten zum umstrittenen Holocaust-Gesetz, ob er künftig in Polen wegen seines Berichtes als kriminell angesehen werde, dass polnische Nachbarn einst seine jüdische Familie bei der Gestapo verraten hätten. Darauf hatte Morawiecki geantwortet, natürlich sei es nicht strafbar und kriminell, wenn man sage, dass es nicht nur deutsche, sondern auch polnische Täter gegeben habe. So wie es auch russische, ukrainische und - so Morawiecki wörtlich - "jüdische Täter" gegeben habe.



Empört äußerte sich auch Israels Regierungschef Netanjahu, der

via Twitter "dringenden Redebedarf" mit Morawiecki anmeldete.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.