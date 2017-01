Nach Holocaust-Rede Höcke bei Buchenwald-Gedenkfeier unerwünscht

Der Fraktionschef der thüringischen AfD, Höcke, ist bei einer Gedenkfeier des Landtags im ehemaligen KZ Buchenwald nicht erwünscht.

Der stellvertretende Direktor der zuständigen Stiftung, Lüttgenau, sagte, eine Teilnahme Höckes an der Kranzniederlegung am morgigen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus sei nicht akzeptabel. Zur Begründung verwies er auf die umstrittene Rede des AfD-Politikers in Dresden. An einem anderen Tag könne Höcke aber gern die Gedenkstätte besuchen, um sich über die verheerenden Folgen nationalistischer und völkischer Gesellschaftspolitik zu informieren. Höcke hatte in seiner Rede von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" in Deutschland gesprochen und eine "erinnerungspolitische Wende" gefordert.