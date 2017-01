Nach Istanbul-Anschlag Erdogan: Attentäter wollte Türkei spalten

Der türkische Präsident Erdogan geht davon aus, dass der Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul das Ziel hatte, das Land zu spalten.

Es habe die Absicht dahintergesteckt, das Volk gegeneinander aufzuhetzen, sagte Erdogan in Ankara. Darauf werde man aber nicht hereinfallen. Er teile nicht die Auffassung vieler, der Anschlag habe sich gegen einen westlichen Lebenstil gerichtet, fügte Erdogan hinzu. Seine Regierung mische sich nicht in die Lebensführung der Bevölkerung ein und werde das auch niemals erlauben. Die türkische Religionsbehörde, die das Attentat inzwischen verurteilt hat, hatte noch im Dezember erklärt, Neujahrsfeiern entsprächen nicht den muslimischen Werten. Bei dem Anschlag in der Silvesternacht waren 39 Menschen getötet worden. Die Identität des Angreifers steht nach offiziellen Angaben mittlerweile fest; der Mann ist aber weiter flüchtig.