Nach Jerusalem-Anschlag Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft

Israelische Sicherheits- und Rettungskräfte am Anschlagsort in Jerusalem. (AFP - Menahem Kanaha)

Nach dem Anschlag in Jerusalem hat die israelische Polizei die Sicherheitskräfte in der Stadt in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

Ein Palästinenser hatte gestern einen Lastwagen gezielt in eine Gruppe von Soldaten gelenkt. Dabei kamen vier von ihnen ums Leben, 17 weitere wurden verletzt. Der 28-jährige Attentäter wurde erschossen. Sein Haus soll zerstört werden. Zu dem Anschlag hat sich bisher niemand bekannt. Ministerpräsident Netanjahu vermutet die Terrormiliz IS hinter der Tat. Die Polizei hat inzwischen neun Verdächtige festgenommen.