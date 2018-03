In der Slowakei hat Ministerpräsident Fico seinen Rücktritt angekündigt.

Der Regierungschef stellte dafür aber die Bedingung, dass seine Smer-Partei den nächsten Ministerpräsidenten vorschlagen dürfe. Falls der slowakische Präsident dem zustimme, sei er bereit, sein Amt abzugeben.



Fico war in den vergangenen Wochen zunehmend unter Druck geraten. Ein Grund ist der Mord an dem Enthüllungsjournalisten Kuciak. Dieser hatte zuletzt zu Verbindungen der italienischen Mafia bis in Regierungskreise recherchiert. Der Sicherheitskommissar der Europäischen Union forderte die Regierung in Bratislawa auf, bei der Aufklärung des Mordes eng mit der EU zusammenzuarbeiten.

