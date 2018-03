In der Slowakei haben Zehntausende Menschen gegen die Regierung und gegen die Mafia protestiert.

Bei den Kundgebungen in der Hauptstadt Bratislava und an mehreren anderen Orten forderten die Demonstranten eine gründliche Untersuchung der Morde an dem Enthüllungsjournalisten Kuciak sowie seiner Verlobten. Es waren die größten Proteste in der Slowakei seit der Samtenen Revolution 1989.



Bei einem Besuch in Bratislava äußerten sich mehrere EU-Parlamentarier besorgt über die politische Krise in der Slowakei. Die CDU-Politikerin Gräßle sprach von einem zutiefst gespaltenen, nahezu traumatisierten Land.

