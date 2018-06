Nach dem Korea-Gipfel in Singapur ist US-Außenminister Pompeo nach Seoul gereist, um Einzelheiten der Vereinbarungen zu erläutern.

Unter anderem geht es um die Ankündigung von Präsident Trump, die alljährlichen Militärmanöver mit Südkorea zu beenden. Dazu hatte das Präsidialamt in Seoul gestern mitgeteilt, es sei nötig, Bedeutung und Absicht dieser Bemerkungen zu klären. Pompeo will morgen mit Präsident Moon zusammenkommen. Auch ein Treffen mit dem japanischen Außenminister Kono ist geplant.



Der japanische Verteidigungsminister Onodera betonte, dass die amerikanisch-südkoreanischen Militärmanöver und die Stationierung von US-Kräften in Südkorea eine wichtige Rolle für die Sicherheit in Ostasien spielten.



In Nordkorea wurde das Gespräch zwischen Trump und Kim auf der Titelseite der offiziellen Parteizeitung als "Treffen des Jahrhunderts" bezeichnet. Die Staatsagentur KCNA schrieb, Einladungen ins jeweils andere Land hätten Kim und Trump "mit Freude" angenommen. Beide Seiten seien sich einig gewesen, dass Frieden, Stabilität und Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel nur schrittweise und durch gleichzeitiges Vorgehen erreicht werden könnten, so die Agentur weiter. Sollten die USA aufrichtig vertrauensbildende Maßnahmen ergreifen, werde auch Nordkorea weitere Zeichen des guten Willens setzen.



Mehr zu den Reaktionen aus den USA und aus China können Sie hier hören.



Jürgen Trittin (Grüne): Trump hat Midterm-Wahlen im Blick



Der Grünen-Außenpolitiker Trittin führt die außenpolitischen Bestrebungen von US-Präsident Trump auf innenpolitische Motive zurück. Trittin sagte im Deutschlandfunk, Trump habe den festen Plan, bei den Midterm-Wahlen die Mehrheiten in beiden Kammern nicht zu verlieren. Diesem Plan unterwerfe er seine Politik. Deshalb habe er die Abschlusserklärung des G7-Gipfels aufgekündigt und sich mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un getroffen. Damit habe er den Eindruck vermittelt, etwas erreicht zu haben, was vorher noch keinem US-Präsidenten gelungen sei - nämlich einen Schritt zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.

