Nach dem Korruptionsverdacht beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will der Bundesrechnungshof die Prüfung der Behörde vorziehen.

Bundesinnenminister Seehofer sagte in Berlin, er begrüße es, dass die ohnehin für dieses Jahr vorgesehene Prüfung der Asylverfahren vorgezogen werden solle. Dabei gehe es um eine Prüfung der Organisation und der Abläufe im Bamf. Es gehe nicht um die Überprüfung einzelner Mitarbeiter, betonte Seehofer.



Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem gegen die ehemalige Leiterin der Bamf-Außenstelle in Bremen, die in mindestens 1.200 Fällen Asyl gewährt haben soll, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben waren.

