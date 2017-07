Nach den schweren Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg fordern Politiker der großen Koalition ein zentrales Register auch für linksmotivierte Gewalttäter. SPD-Vize Schäfer-Gümbel schlug zudem im Dlf vor, logistische Unterstützer in den Blick zu nehmen.

Als Reaktion auf die Krawalle von Autonomen im Umfeld des G20-Gipfels plädiert der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mayer, für die Einrichtung einer europäischen Extremistendatei für gewaltbereite Personen aus dem linken Spektrum. "Ich halte dies für sinnvoll", sagte der CSU-Abgeordnete der "Rheinischen Post". Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Högl, unterstützte den Vorschlag: "Damit hätten die Behörden einen besseren Überblick über Gewalttäter und könnten Meldeauflagen auch im Ausland verhängen", sagte Högl.

Kritik an Bundesinnenminister de Maizière

Dem Bericht zufolge gibt es eine solche Datei bisher nur für Rechtsextremisten und im Bereich der Terrorabwehr. Diese Register werden vom Bund und von den Ländern gemeinsam geführt. Die Dateien sollen bei der Prävention und Aufklärung von Straftaten helfen.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lischka kritisierte, dass Bundesinnenminister de Maizière sich bisher "nie ernsthaft" für eine gemeinsame Datei der europäischen Sicherheitsbehörden eingesetzt habe. "Hamburg ist ein Ergebnis davon: Hunderte Brandstifter und Gewalttäter aus ganz Europa sind unerkannt nach Deutschland eingereist, um sich in Hamburg auszutoben", sagte der SPD-Politiker.

Schäfer-Gümbel (SPD): "Exzesse waren gut vorbereitet"

SPD-Vize Schäfer-Gümbel schlug im Deutschlandfunk vor, auch logistische Unterstützer in den Blick zu nehmen. "Die Gewalttaten von Hamburg sind keine spontanen Exzesse, sondern gut vorbereitet gewesen", betonte Schäfer-Gümbel.

Auch aus den Bundesländern kommt Unterstützung für eine zentrale Erfassung linksorientierter Straftäter. Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und baden-württembergische Innenminister Strobl sagte dem SWR-Hörfunk, solch eine Datei sei nötig, "um die marodierenden herumreisenden linksextremistischen Gewalttäter schon an der Grenze abzufangen". Strobl räumte jedoch ein, dass die Möglichkeiten begrenzt seien. Man könne "nur diejenigen festnehmen, von denen man auch weiß, dass sie Böses im Schilde führten".

Mayer (CSU) für Schließung der Roten Flora

Im Hinblick auf die Versammlungsorte linksorientierter Aktivisten sprach sich der Unions-Innenexperte Mayer auch für eine Schließung von Autonomen-Zentren wie der Roten Flora in Hamburg und in der Rigaer Straße in Berlin aus. Diese rechtsfreien Räume dürften nicht mehr von den Behörden geduldet werden, forderte Mayer. FDP-Chef Lindner betonte in der "Bild"-Zeitung, in den dort besetzten Gebäuden würden Gewaltexzesse vorbereitet. Die Politik der falschen Toleranz müsse beendet werden.

Der Extremismusforscher Pfahl-Traughber nannte die Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels "erwartbar". Im Deutschlandfunk sagte er, die Szene habe über Monate hinweg im Internet für dieses Ereignis mobilisiert und sei auf Krawall aus. Die Besonderheit in Hamburg war nach Einschätzung des Wissenschaftlers die Intensität der Gewalt, die dann "übergesprungen sei". So sei nicht nur "die Bonzen-Karre", sondern auch der Kleinwagen "Micra" um die Ecke angezündet worden. Im Zentrum hätten nicht mehr die eigentlichen Feindbilder gestanden. "Alles ist angegriffen worden", so Pfahl-Traughber. Er äußerte die Vermutung, dass sich womöglich auch Trittbrettfahrer an den Straftaten beteiligten.