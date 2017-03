Als Reaktion auf den mutmaßlichen Anschlag in London hat das schottische Regionalparlament seine Debatte über ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum abgebrochen.

Zudem seien die Sicherheitsmaßnahmen in Edinburgh verschärft worden, heißt es. In Berlin reagierte Bundeskanzlerin Merkel bestürzt auf die Vorgänge. Auch wenn der Hintergrund der Taten noch präzise aufzuklären sei, stünden die Deutschen im Kampf gegen jede Form von Terrorismus fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens. SPD-Chef und Kanzlerkandidat Schulz zeigte sich ebenfalls schockiert über die Vorgänge. Er sei in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen.



In Dortmund findet am Abend das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen England statt. Die Attacke in London ereignete sich am Jahrestag der Brüsseler Terroranschläge, bei denen 32 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt wurden. Zu der Tat vor einem Jahr bekannte sich die Terrormiliz IS. Der luxemburgische Regierungschef Bettel sagte eine für heute geplante Reise in die britische Hauptstadt ab.