Nach dem Amoklauf an der High School in Parkland will der Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Scott, Polizisten an jede öffentliche Schule entsenden.

Auf 1.000 Schüler solle ein Polizist kommen, kündigte Gouverneur Scott an. Während des Amoklaufs von Parkland mit 17 Toten stand ein bewaffneter Polizist vor der Schule, der nicht eingeschritten war. Präsident Trump kritisierte den Mann und sagte, er habe offenbar nicht den Mut gehabt, richtig zu reagieren. Außerdem verteidigte Trump seinen Vorschlag, einen Teil der Lehrer zu bewaffnen, gegen Kritik. Er sagte, wären Lehrer in Florida bewaffnet gewesen, hätte einer der Pädagogen den Angreifer von Parkland erschossen.

