Nach dem gestrigen Messerangriff in Hamburg ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft teilte am Abend mit, gegen den 26-jährigen abgelehnten Asylbewerber bestehe der Verdacht auf vollendeten Mord und fünffachen versuchten Mord. Zum Tathergang oder seinem Motiv habe der Mann keine Angaben gemacht. Für eine verminderte Schuldfähigkeit hätten sich keine belastbaren Hinweise ergeben.



Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz und Innensenator Grote hatten heute vor dem Tatort, einem Supermarkt in Barmbek, Blumen niedergelegt und mit Augenzeugen gesprochen. In der Hamburger Hafencity beteiligten sich mehrere hundert Menschen an einer Schweigeminute für die Opfer. Gewürdigt wurde auch die Zivilcourage von Passanten, die den Täter überwältigten.

Dieser, ein Palästinenser, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren wurde, war 2015 nach Deutschland kam. Nach Angaben von Innensenator Grote war er den Behörden als Islamist bekannt und ausreisepflichtig.