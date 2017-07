Der Messerangriff in Hamburg hat Bestürzung und Trauer ausgelöst. Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und Bundesinnenminister de Maizière (CDU) forderten Aufklärung. Unterdessen kritisieren Innenexperten erneut die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.

Bundeskanzlerin Merkel sagte, sie trauere um das Opfer "der grausamen Attacke in Hamburg". Sie sprach den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus und wünschte den Verletzten Genesung. "Die Gewalttat muss und wird aufgeklärt werden", versprach sie. Auch Bundesinnenminister de Maizière zeigte sich schockiert. Er warnte zugleich vor vorschnellen Schlüssen im Hinblick auf das Motiv des mutmaßlichen Täters. Es könne auch in seiner Persönlichkeit liegen, sagte der CDU-Politiker.



Gegen den 26-Jährigen wurde nach Angaben der Hamburger Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Er sitze wegen des Verdachts auf Mord und auf fünffachen versuchten Mord in Untersuchungshaft, sagte eine Behördensprecherin der Deutschen Presse Agentur. Zum Tathergang oder seinem Motov habe er bislang keine Angaben gemacht, wohl aber zu seiner Person. Für eine verminderte Schuldfähigkeit hätten sich keine belastbaren Hinweise ergeben.



In der Hamburger Hafencity gab es eine Schweigeminute für die Opfer der Messerattacke. Bischöfin Kirsten Fehrs nannte es "verstörend und erschütternd", wenn die Gewalt so dicht an die Menschen heranrücke. Mit einem "Vater Unser" beteten mehrere hundert Menschen für Frieden.



Unterdessen äußerten Politiker mehrerer Parteien erneut Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Der SPD-Innenexperte Lischka fragte, warum der Tatverdächtige nicht in Abschiebehaft gekommen ist. Der Gesetzgeber habe erst vor wenigen Wochen die Möglichkeiten dazu erweitert, sagte er der "Heilbronner Stimme".



Der CDU-Innenpolitiker Bosbach sprach sich für strengere Einreisekontrollen aus. Wer ohne Papiere komme, solle nicht länger über die Grenze dürfen. "Wir müssen wissen, wer in unser Land kommt", sagte er der Zeitung. "Alleine die Annahme von Fingerabdrücken kann die Vorlage eines Passes nie ersetzen."



Linken-Chef Riexinger forderte, den Täter von Barmbek mit aller Konsequenz zur Verantwortung zu ziehen. Sein Angriff auf die Kunden eines Supermarktes sei auch "ein Angriff auf das offene, tolerante, solidarische Zusammenleben in unserem Land". Zugleich warnte er: "Freiheit, Demokratie und Mitmenschlichkeit sind stärker als der fanatische, religiös verbrämte Hass Einzelner auf unser Miteinander."



Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Mazyek, würdigte auf Twitter das "mutige Eingreifen der jungen Männer", sie hätten Hamburg verteidigt. Wir stehen zusammen und trauern um die Opfer". Der 26-Jährige war von Passanten verfolgt, unter anderem mit Stühlen attackiert und schließlich mit Hilfe der Polizei überwältigt worden.



Der Tatverdächtige hatte zuvor Kunden eines Supermarktes und Passanten mit einem Messer angegriffen. Ein 50-jähriger Mann wurde getötet, sechs andere Menschen verletzt. Der mutmaßliche Täter stammt nach Angaben der Behörden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er reiste im März 2015 nach Deutschland ein. Nachdem seine Asylanträge abgelehnt wurden, begann Ende 2016 ein Abschiebeverfahren. Der Palästinenser galt als Islamist, nicht als Dschihadist, und soll psychisch labil gewesen sein.