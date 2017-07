Nach Messerangriff in Hamburg

Der 26-Jährige, der gestern in Hamburg einen Menschen erstochen und mehrere verletzt hat, war den Behörden als Islamist bekannt. Innensenator Grote sagte auf einer Pressekonferenz, die Tat sei erbärmlich und verachtenswert - auch weil der Mann als Schutzsuchender nach Hamburg gekommen sei.

Beim Motiv gehe man zurzeit von einer Gemengelage aus: Es gebe Hinweise auf religiöse Beweggründe und eine Radikalisierung - aber auch auf eine psychische Labilität.



Bei dem Täter handelt es sich den Erkenntnissen zufolge um einen Palästinenser, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren wurde und 2015 nach Deutschland kam. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Die Abschiebung stand noch aus, weil der Mann keine Papiere besaß. Der Täter hatte gestern in einem Supermarkt in Hamburg-Barmbek auf mehrere Menschen eingestochen und war geflüchtet. Passanten konnten ihn kurz darauf überwältigen.



Heute besuchten der Erste Bürgermeister Scholz und Innensenator Grote den Tatort. Sie dankten - ebenso wie Bundesinnenminister de Maizière und Bundeskanzlerin Merkel - der Polizei und den Bürgern und lobten deren Zivilcourage.