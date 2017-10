Nach dem Messerangriff im südfranzösischen Marseille Anfang des Monats sind in der Schweiz zwei Männer festgenommen worden.

Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Tunesier in der Stadt Chiasso gefasst. Sie stehen in Verdacht, Verbindungen zu dem Attentäter, einem 29-jährigen Tunesier, gehabt zu haben. Dieser hatte am Bahnhof von Marseille zwei Frauen mit einem Messer erstochen. Er wurde von der Polizei erschossen. Die Terrormiliz IS hatte die Tat für sich reklamiert.