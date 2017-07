Nach dem Messerangriff in Hamburg fordern Politiker der Unionsparteien und der SPD ein rigideres Vorgehen bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber.

Der festgenommene Palästinenser war den Behörden als Islamist bekannt und ausreisepflichtig. Der CDU-Obmann im Innenausschuss des Bundestages, Schuster, verlangte deshalb mehr Kompetenzen für die Bundesregierung bei Abschiebungen. Auswärtiges Amt und Innenministerium könnten mehr diplomatischen Druck ausüben als einzelne Bundesländer, sagte er der "Welt am Sonntag". Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lischka, erklärte, man müsse auch in wirtschaftlicher Hinsicht auf kooperationsunwillige Herkunftsländer einwirken. Im konkreten Fall des Hamburger Attentäters sollte außerdem überprüft werden, ob die deutschen Behörden alle Instrumentarien wie Aufenthaltsbeschränkungen oder Abschiebehaft genutzt hätten. CSU-Generalsekretär Scheuer sagte der "Bild am Sonntag", wenn eine Radikalisierung bekannt sei, müsse die betreffende Person aus dem Verkehr gezogen und festgesetzt werden, bevor sie Taten begehe. - Gegen den Attentäter wurde gestern Haftbefehl erlassen. Bei der Messerattacke in Hamburg starb ein 50-jähriger Mann, sieben weitere Personen wurden verletzt.