Nach Mord an Rabbiner

Die israelischen Sicherheitsbehörden haben den Hauptverdächtigen des tödlichen Attentats auf einen Rabbiner Anfang Januar erschossen.

Wie der Inlandsgeheimdienst Schin Bet mitteilte, wurde der Palästinenser in seinem Versteck in der Ortschaft Jamun im Westjordanland getötet. Er habe ein Sturmgewehr bei sich gehabt. Der Palästinenser wird verdächtigt, am 9. Januar den Rabbiner nahe der jüdischen Siedlung Havat Gilad erschossen zu haben.



Als Reaktion auf den Anschlag legalisierte die israelische Regierung den Außenposten. Die Siedlung war vor 15 Jahren ohne offizielle Erlaubnis errichtet worden.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.