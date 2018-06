Nach Mord an Susanna

Nach dem gewaltsamen Tod der 14-jährigen Susanna hat der nordrhein-westfälische Integrationsminister Stamp regelmäßige Migrationsgipfel gefordert.

Ein solches Treffen zwischen Bund, Ländern und Kommunen sollte solange vierteljährlich stattfinden, bis man die Situation wieder im Griff habe, sagte der FDP-Politiker im ZDF. - SPD-Fraktionsgeschäftsführer Schneider sagte der "Bild"-Zeitung, es müsse geklärt werden, wie der Verdächtige entkommen konnte und wie er möglichst schnell in Deutschland vor Gericht gestellt werden könne. Ähnlich äußerten sich Grünen-Chefin Baerbock und der FDP-Politiker Lambsdorff.

Der CDU-Politiker Schuster sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es stelle sich die Frage, warum der 20-Jährige, der bereits polizeilich bekannt war, nicht längst in Untersuchungshaft gewesen sei.



Gestern hatte die hessische Polizei mitgeteilt, dass die 14-Jährige vergewaltigt und getötet wurde. Zunächst war von zwei mutmaßlichen Tätern die Rede. Ein festgenommener 35-jähriger Türke wurde aber wieder freigelassen. Bei dem anderen Verdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Iraker, der sich über Istanbul in den Nordirak abgesetzt haben soll.

