Nach Mord an Susanna

Nach dem gewaltsamen Tod der 14-jährigen Susanna haben mehrere Politiker Aufklärung über die Fluchtumstände des mutmaßlichen Täters verlangt.

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Schneider sagte der "Bild"-Zeitung, es müsse geklärt werden, wie der Verdächtige entkommen konnte und wie er möglichst schnell in Deutschland vor Gericht gestellt werden könne. Der FDP-Politiker Lambsdorff meinte, es gebe einfach zu viele Lücken im Sicherheitssystem.



Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Iraker, der sich nach Angaben der Polizei mit seiner gesamten Familie in der letzten Woche von Düsseldorf aus über Istanbul in den Nordirak absetzen konnte.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.