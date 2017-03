Nach ihrem verhinderten Auftritt in den Niederlanden ist die türkische Familienministerin Kaya in ihr Heimatland zurückgeflogen.

Wie die Nachrichtenagentur Anadolu meldet, startete Kaya vom Köln-Bonner Flughafen aus. Die Ministerin hatte versucht, von Deutschland aus nach Rotterdam zu fahren, um auf einer Veranstaltung für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei zu werben. Die niederländischen Behörden stoppten ihren Konvoi und erklärten Kaya zur unerwünschten Person. Anschließend wurde sie zurück an die deutsche Grenze eskortiert. Zuvor war bereits ein Auftritt von Außenminister Cavusoglu in Rotterdam verhindert worden.



Der türkische Regierungschef Yildirim nannte das Vorgehen der Niederlande inakzeptabel. Die sogenannten europäischen Freunde der Türkei, die von Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschenrechten sprächen, würden ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht, sagte er in Ankara.