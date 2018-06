Nach dem Gipfeltreffen zwischen Amerikas Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gibt es international gemischte Reaktionen. Deutsche Politiker haben sich überwiegend verhalten geäußert.

Bundesaußenminister Maas warnte vor einer zu optimistischen Bewertung der Ergebnisse. Man müsse zunächst abwarten, ob Nordkorea wirklich zur Aufgabe seiner Nuklearwaffen als Teil des Friedensprozesses bereit sei, sagte Maas der Funke-Mediengruppe. Der in Gang gesetzte Prozess sei aber ein Schritt in die richtige Richtung, betonte Maas.



Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Röttgen, zeigte sich ebenfalls skeptisch. Der CDU-Politiker nannte es "äußerst unwahrscheinlich", dass Nordkorea sein Atomwaffenprogramm aufgebe. Die Linken-Vorsitzende Kipping und Grünen-Fraktionschef Hofreiter wiesen darauf hin, dass es bislang nur eine Absichtserklärung gebe. Der FDP-Politiker Lambsdorff meinte, die Abschlusserklärung sei wenig konkret. Der stellvertretende AfD-Chef Pazderski betonte, die Vereinbarung zeige, dass eine klare Politik zugunsten des eigenen Landes auch für die Welt insgesamt zu positiven Ergebnissen führen könne.



International wurde das Treffen überwiegend positiv bewertet. Die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Mogherini, erklärte, das Treffen bestätige die Überzeugung der EU, dass nur Diplomatie dauerhaften Frieden bringen könne. Eine koreanische Halbinsel ohne Atomwaffen sei möglich. UNO-Generalsekretär Guterres sprach von einem "wichtigen Meilenstein" auf dem Weg zu einer atomaren Abrüstung. Alle Beteiligten sollten "diese bedeutende Gelegenheit" nutzen. Der südkoreanische Präsident Moon lobte Trump und Kim für ihre mutigen Entscheidungen. Auch China und Russland reagierten positiv. Russlands Vizeaußenminister Rjabkow verlangte aber, die Gespräche müssten nun im bewährten Sechser-Format unter Einbeziehung Pekings und Moskaus fortgesetzt werden. Dagegen warnte der Iran Nordkorea vor einem Atomabkommen mit den USA. Trump sei jemand, der seine Unterschrift unter Verträge wieder zurückziehe, sagte ein Regierungssprecher.



Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA erklärte sich unterdessen bereit, eine mögliche nukleare Abrüstung Nordkoreas zu überwachen. Die IAEA werde die weiteren Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea genau verfolgen, sagte Behördenchef Amano in Wien.



US-Präsident Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim hatten in Singapur eine Vereinbarung getroffen, die eine komplette Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel vorsieht. Ein konkreter Zeitplan dafür wurde nicht genannt. Trump versprach Nordkorea im Gegenzug Sicherheitsgarantien.

